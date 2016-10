Cederj realizará vestibular para graduação a distância

31/10/2016 às 15:41h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Divulgação

Com o objetivo de garantir uma oportunidade para os estudantes que sonham em cursar o nível superior em uma instituição pública, estão abertas até a próxima quinta-feira (03) as vagas para o vestibular do Centro de Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cederj). A taxa custa R$ 73 e a inscrição deve ser feita através do site http://www.cederj.edu.br . A prova será aplicada no dia 26 de novembro. Os cursos são semipresenciais e gratuitos.

As vagas são para os cursos de Segurança Pública, Administração, Turismo, Física, Química, Matemática, Computação, Biologia e Engenharia de Produção.

“Os estudantes recebem todo material didático e são avaliadas em atividades presenciais (provas) e aulas práticas nos laboratórios do Polo. A população gonçalense tem acessos às universidades sem precisar sair da cidade para estudar”, declarou o diretor do polo, Marcelo Venâncio.

Os certificados são emitidos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (Ufrj),

Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro (Ufrrj), Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio).

O Consórcio Cederj pertence à Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj), órgão vinculado a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia.