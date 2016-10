SG ganha gravadora independente para divulgação dos artistas locais

31/10/2016 às 08:00h Enviado por: Rene Santos

Hostil Records lança coletânea em plataforma digital em novembro e primeiro CD em janeiro de 2017 Foto: Alex Ramos

São Gonçalo ganhou um “porta-voz” para os artistas do município. Criada por produtores da cidade, a gravadora Hostil Records é uma iniciativa inédita para difundir junto ao grande público o trabalho dos músicos. A primeira coletânea será lançada em 5 de dezembro. Em janeiro de 2017, será a vez das canções ganharem “identidade” com o lançamento do primeiro CD produzido pela gravadora.



Segundo o presidente da gravadora Fellipe Seixas, o selo independente tem como objetivo promover os talentos musicais da cidade. A primeira coletânea reunirá artistas do município e terá como título “Mixtape Nova Era - Volume 1”. O álbum reúne estilos musicais, como samba, reggae e rap.

“A gravadora tem seis anos, mas com essa nova roupagem temos apenas um. A ideia do selo independente partiu da necessidade que os artistas gonçalenses têm de ganhar mais espaço. Junto com amigos produtores (Peralta e Guila), passamos a investir no selo”, contou.

A coletânea com 20 faixas, que será lançada na plataforma digital da Hostil Records, contará com a participação de 24 artistas.

Mais informações sobre a gravadora em www.facebook.com/HostilRecords/ ou através do blog culturahostil.blogspot.com.br/2016/10/dando-inicio-uma-nova-era-hostil.html.