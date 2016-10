Noivos, que venderam doces e sanduíches para se casas, finalmente sobem ao altar hoje em SG

30/10/2016 às 10:00h Enviado por: Rene Santos

A história de Neylla e Luiz Fernando foi contada por OSG em abril. Essa semana, a reportagem foi convidada para conhecer a casa deles Foto: Julio Diniz Foto: Julio Diniz

Por Matheus Merlin

É de um corredor estreito de um sobrado na Avenida Marechal Deodoro, no centro de Niterói, que o primeiro sinal de vida aparece: três flores coloridas enfeitam a porta do apartamento 202, novo lar do casal Luiz Fernando Monteiro, de 32 anos, e Neylla Carvalho, de 30. Em abril deste ano, os noivos foram personagens de uma reportagem de O SÃO GONÇALO para o “Caderno Especial Noivas”. Na época, a movimentação era para atender encomendas de Páscoa para trufas e outros doces. Mas o caminho percorrido até o altar foi mais longo do que o tempo cronológico.



Há dois anos, quando decidiram se casar, eles esbarraram na falta de condições para bancar uma festa e ainda adquirir uma casa. A saída foi aparecer nas ruas vestidos de palhaço, com uma placa “Ajude-nos a casar”, tentando vender os mais diversos produtos, desde brinquedos a trufas. Tanto esforço, entretanto, valeu a pena. Hoje à tarde, eles consagram a união em uma cerimônia reservada, em Marambaia, São Gonçalo. “Após a reportagem, muitas portas se abriram.Muita gente nos procurou para ajudar e outras para nos incentivar a continuar. Acho que, de certa forma, as pessoas ainda acreditam no amor e sentem falta de que o sentimento seja valorizado”, disse a terapeuta ocupacional Neylla. O primeiro passo para o casório foi dado no Carnaval de 2014, quando o tio da noiva incentivou a venda de brinquedos na BR-101 (Niterói-Manilha). “Ele disse que seria um sucesso, que venderíamos todas as espadinhas que compramos. Foi também quando surgiu a ideia do cartaz e do nariz de palhaço. Mas, de verdade, o que conseguimos foi experiência. A espada não fez tanto sucesso assim”, brincou. O segundo passo foi vender sanduíche natural, sacolés e trufas nas areias da Praia de Piratininga, em Niterói, durante a folia daquele ano. Foi quandoconseguiram sucesso nas vendas. Tanto que repetiram no ano seguinte.

“Uma família nos fotografou e colocou na internet. No dia seguinte, já estávamos famosos”, brincou Neylla.