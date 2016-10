Palestra sobre Dependência Química no Caio Martins

28/10/2016 às 17:28h Enviado por: Kimberly Mello

Wanderley Rebello Filho (presidente da comissão de políticas sobre drogas da OAB/RJ e OAB Barra da Tijuca) Foto: Divulgação

A Dependência Química pode ser detida e existem diversas opções de tratamento. É preciso desafiar o errado estigma social e abrir mão de preconceitos. Dependência Química não é um problema moral, mas de saúde. Amanhã, às 19h, haverá um evento no Auditório do Estádio Caio Martins, em Niterói, com palestra de Alexandre Araújo (presidente do Faces & Vozes da Recuperação no Brasil e da Associação Intervir para dependentes químicos e outras compulsões, além de especialista em dependência química pela UNIFESP, filósofo, educador e comunicador) e, dentre os oradores, Wanderley Rebello Filho (presidente da comissão de políticas sobre drogas da OAB/RJ e OAB Barra da Tijuca) e Sandro Araújo (coordenador do projeto Geração Careta e policial federal).





Local: Auditório do Estádio Caio Martins (R. Pres Backer, S/Nº - acesso pela Av. Roberto Silveira)