Lojas de shoppings de Niterói e São Gonçalo contratam para fim de ano

28/10/2016 às 16:11h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Quem busca uma oportunidade de trabalho temporário durante o fim do ano já pode entregar currículo nos shoppings da região. No Shopping Bay Market, em Niterói, as lojas The Best Multimarcas, Giza Calçados e Calçapé contratam temporários entre elas vendedor, estoquista, operador de caixa e atendente de lanchonete. Os interessados podem encaminhar currículo diretamente nas lojas. No tatal são 12 vagas até o momento. O Shopping Bay Market fica na Av. Visconde do Rio Branco, 360 – Centro Niterói/RJ – Tel: (21) 2620-2330.

Já, os lojistas do Shopping Pátio Alcântara, em São Gonçalo, as vagas são para caixa, vendedores e auxiliares, nas seguintes lojas: Luidgi Specciale, Maha Man, Taco e Tubbo. Os interessados e com experiência em vendas podem encaminhar currículo nas lojas do shopping. O Pátio Alcântara fica na Praça Carlos Gianelli, s/nº, Alcântara – São Gonçalo. Tel. (21) 3856-4086.

Shopping Pátio Alcântara

Luidgi Specciale – 5 vagas (Caixa, estoquista e vendedores)

Maha Man – 11 vagas (caixa, vendedores e auxiliar de loja)

Tubbo – 4 vagas (vendedores)

Shopping Bay Market

The Best Multimarcas – 3 vagas (vendedores)

Giza Calçados – 5 vagas (vendedores)