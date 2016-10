Escritora gonçalense cria rifa online para ajudar leitora em tratamento contra câncer

27/10/2016 às 20:13h Enviado por: Daniela Scaffo

Fazer o bem sem olhar a quem. Foi com esse pensamento que a escritora gonçalense Yohana Sanfer, de 32 anos, resolveu fazer uma rifa digital, com objetivo de ajudar uma leitora que enfrenta um tratamento contra um câncer de peritônio (membrana que reveste a parte interna do abdômen e recobre órgãos como o estômago e os intestinos, reto, bexiga e útero). A leitora se chama Luciana Amora, de 40 anos, e é moradora de Sorocaba, interior de São Paulo. Apesar de morarem em estados diferentes, a distância não impediu que Yohana fosse impactada pela história e resolvesse ajudar.





"Luciana é uma leitora minha há muito tempo, que antes mesmo de eu lançar o meu primeiro livro já me acompanhava. Eu acabei vendo um pouco da história que ela compartilhava com os amigos nas redes sociais, contando sua história e resolvi ajudar. Nós, escritores, não temos muito como ajudar financeiramente, então essa foi a forma que nós encontramos", contou Yohana.





A rifa digital, que foi intitulada de "15 livros por 2 sorrisos", consiste no sorteio de 15 livros de diferentes autores. Para participar do sorteio, o interessado deve pagar o valor de R$16 (cartão) ou R$15 (depósito bancário).





Os livros são dos escritores Ana Beatriz Brandão, Vinícius Grossos, Sérgio Pereira, Juliane Rodrigues, Samanta Holtz, Thati Machado, Tammy Luciano, Sidney Santborg, Aryane Silva, Maurício Gomyde, Carine Raposo, Augusto Alvarenga e Yohana Sanfer.





"A pessoa sorteada levará 15 livros para casa e ainda terá o prazer de ter ajudado nessa missão. Luciana precisou parar de trabalhar para seguir com o tratamento e não está conseguindo atendimento pelo SUS. Então essa ajuda é muito importante", explicou a escritora.