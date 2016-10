Universo realiza VI Feira das Profissões para estudantes

27/10/2016 às 19:38h Enviado por: Sany Medeiros

Doze escolas públicas e particulares levaram os alunos para conhecer os cursos oferecidos Foto: Alex Ramos

Marcela Freitas





A Universidade Salgado de Oliveira (Universo), campus Trindade, em São Gonçalo, realizou, hoje de manhã, a VI Feira Universo das Profissões, que auxilia estudantes do Ensino Médio na escolha da carreira que vai seguir. Cerca de 800 alunos de 12 escolas públicas e particulares puderam conhecer, através de visita aos laboratórios, vivências práticas e bate-papo com professores, todos os cursos oferecidos pela universidade. De acordo com a diretora acadêmica, Danielle Mello Ferreira, a Universo oferece 19 cursos de nível superior e a feira tem o objetivo de apresentar aos futuros alunos, as diferentes profissões e o ambiente universitário. “Os alunos tiram todas as dúvidas quanto a carreira através da conversa com os profissionais que já estão no mercado. Além dos estandes, eles participam de atividades com jogos, palestras e músicas. O estudante pode concorrer, ainda, a bolsas de estudos, que vão de 30 a 100%”, afirmou. Laurem Oliveira, de 16 anos, aluna do Colégio Nilo Peçanha, ainda não sabe que carreira seguir, mas afirmou que a feira a ajudou a ver outras profissões com um olhar diferente. “Eu gosto de medicina, engenharia e advocacia. Mas estou aberta a conhecer novas profissões. Gostei muito de estética, quem sabe não escolho esta profissão”, disse. Aluno do Senai, Allan Gomes, também tem dúvidas quanto a carreira. “Pretendo cursar psicologia, gastronomia ou história. Estou gostando muito da feira. Ela amplia os nossos horizontes”, contou. Aluno da Universo, Andrey Campelo, já montou sua empresa de tecnologia, antes mesmo de terminar o curso de análise de sistema. “A universidade agrega muito ao nosso conhecimento. Montei essa empresa com outro aluno da universidade e temos mais três funcionários que também são alunos”, afirmou.

A Universo oferece cursos de Administração, Ciências Contábeis e Biológicas, Direito, Enfermagem, Educação Física, Engenharias de Produção e Civil, Farmácia, Fisioterapia, Sistema de Informação, História, Comunicação Social, Odontologia, Moda, Psicologia, Letras e Nutrição. Mais informações: 2138-3459.