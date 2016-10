Ações nos cemitérios

Ações preventivas contra a dengue são realizadas nos Cemitérios





A Secretaria de Saúde de São Gonçalo, por meio da Vigilância Ambiental, reforçou os trabalhos de prevenção e controle da dengue, zika e chikungunya nos cemitérios da cidade como preparação para o Dia de Finados, em 2 de novembro.



Nesta quinta-feira (27), agentes do controle de endemias estiveram no Cemitério São Gonçalo, no bairro Camarão, para realizar o controle químico com o trabalho de pulverização e perifocal, quando é realizada a aplicação de uma camada de inseticida nas paredes externas, tanques, tonéis e caixa d'água. Segundo a administração da unidade, existem no local, cerca de 9,5 mil vasos e floreiras.





De acordo com o coordenador do Controle de Vetores, Ademar de Matos, qualquer vasilha, embalagem, recipiente que mantenha água parada, é um criadouro em potencial.



"Cemitérios são considerados pontos de risco para a doença por possuir jazigos com vasos que acumulam água e propiciam a proliferação do mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Por isso nossa equipe atua constantemente em todos os cemitérios da cidade", explica o coordenador do controle de vetores, Ademar de Matos.



Nos próximos dias, a equipe do IEC, setor de Informação, Educação e Comunicação da Vigilância, realizará o trabalho de abordagem de visitantes, entrega folhetos e material educativo, orientação e tirar dúvidas sobre o Aedes aegypti.



Desempregada, Valéria Fernandes, 44 anos, aproveita a véspera de finados para lavar túmulos e garantir um dinheiro extra. Entre uma lavagem e outra, ela tem o cuidado para não deixar água parada. "Nunca deixo água em recipientes. Sempre que termino o serviço, jogo no chão pra escoar", conta.



A equipe do serviço permanente de pontos estratégicos atua acompanhando os locais considerados vulneráveis, como borracharias, cemitérios e ferros-velhos. A secretaria de Saúde de São Gonçalo notificou este ano até o momento 9.306 casos de dengue, seguido de 294 casos de chikungunya e 185 de zika. Não foram confirmados casos de microcefalia causados pelo vírus zika.