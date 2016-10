Cubango fará apresentação de figurinos para o carnaval 2017com a presença de Diogo Nogueira

27/10/2016 às 16:30h Enviado por: Sergio Soares

Foto: Divulgação Diogo Nogueira fará participação especial Foto: Divulgação

O G.R.E.S Acadêmicos do Cubango realizará na próxima segunda-feira (31/10), a apresentação de seus figurinos para o carnaval 2017, a partir das 19h, na quadra da agremiação. Durante a ocasião, haverá uma grande roda de samba com participação especial de Diogo Nogueira, filho do saudoso sambistas, e dos grupos de pagode: Novo Visual e Trevo de Paz.

Com o enredo “Versando Nogueira nos cem anos do ritmo que é nó na madeira”, a tradicional escola de Niterói fará uma homenagem ao centenário do samba através das obras musicais de João Nogueira.

A verde e branca que busca ascender ineditamente ao grupo Especial, será o segundo pavilhão a passar pela Marquês de Sapucaí, no sábado de carnaval. E com uma nova aposta, um desfile assinado pelo carnavalesco estreante, Lúcio Sampaio.