Campanha de OSG arrecada doações para ajudar os animais

27/10/2016 às 15:54h Enviado por: Matheus Merlim

Campanha arrecadou 60 quilos de ração Foto: Leonardo Ferraz

Por Matheus Merlim





Durante 11 dias, a principal pauta de O SÃO GONÇALO foi a solidariedade. Contando com a doação de leitores, o jornal arrecadou centenas de donativos na campanha de ajuda a duas instituições de proteção animal: a Sociedade União Internacional Protetora dos Animais (Suípa-RJ) e Associação Casa do Cão & Gato (ACCG).







Do dia 27 de setembro ao dia 7 de outubro, um ponto de coleta foi montado no Alcântara Trade Center, o popular Prédio do Relógio, em Alcântara, São Gonçalo. Entre os materiais arrecadados estão: 60kg de ração, 26kg de jornais, 50 vasilhas, 11 panos, quatro roupas, quatro tipos de remédios, além de um travesseiro.





"A gente nunca pensou em estipular quantidades, mas nos surpreendemos. Nossa intenção é dar visibilidade a essas ONGs, que não têm apoios públicos e dependem do trabalho de seus voluntários. Além disso, queríamos reforçar a ideia de adoção de animais", disse o coordenador da campanha e gerente de distribuição de OSG , Bruno Sereno.





A assistente de Marketing de OSG , Mariana Costa, também comentou sobre a importância de unir a visibilidade do trabalho jornalístico com o exercício de uma ação social.





"Percebemos essa necessidade das instituições nas redes sociais e nada mais certo do que unir a produção de um caderno especial PET, que será publicado no próximo domingo (30), com uma ajuda voluntária para esses locais. Foi surpreendente ver o abraço dos leitores com a campanha e com as ONGs", explicou Mariana.





Barbara Ribeiro, fundadora da ACCG, que fica no Morro do Castro, em Niterói, e abriga atualmente cerca de 400 animais resgatados, também aprovou a iniciativa. "A campanha foi muito bem-vinda e, com certeza, vai nos ajudar muito. Precisamos divulgar a cultura da adoção, porque nosso objetivo não é manter centenas de animais aqui, mas sim que eles consigam achar um lar", declarou Bárbara.





Quem quiser conhecer a ACCG, pode acessar o www.facebook.com/AssociacaoCasaDoCaoEGato. A entidade também aceita doações, que podem ser feitas através da conta do Itaú, agência 0059, conta corrente 35413-4, CNPJ 019566410001-87, em nome da associação. Já a Suípa fica na Avenida Dom Hélder Câmara, 1801, Benfica, no Rio de Janeiro, telefone 3297-8777. Site: https://www.suipa.org.br/.