Procon-RJ ultrapassa 1,8 mil vistorias em estabelecimentos

27/10/2016 às 15:56h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Divulgação

O Procon-RJ intensificou o número de ações este ano, a partir de reclamações e denúncias de consumidores. Em dez meses, 1.828 estabelecimentos comerciais foram vistoriados e 1.279, autuados. Restaurantes, supermercados, bares, padarias e boates foram alvos das inspeções.

Geralmente, a operação tem como alvo os estabelecimentos com o maior número de reclamações. Durante as blitzes, os agentes verificam se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que consta na Lei Federal nº 8.078/1990, está sendo respeitado. Este ano, 15,8 toneladas de produtos impróprios para uso foram descartadas.

– O maior fiscal é o próprio consumidor. Eles são o nosso termômetro, já que as suas reclamações norteiam as ações para os locais com maiores índices de problemas – afirmou o diretor de Fiscalização, Marco Antônio da Silva.

A autarquia conta com diversos canais de comunicação com o consumidor, que já ultrapassaram a marca de 210 mil atendimentos este ano. Somente os postos fixos registraram mais de 75 mil atendimentos. O telefone 151 recebeu quase 76 mil ligações, e o Procon Online contabilizou mais de 59 mil contatos. O aplicativo Meu Procon-RJ para smartphones registrou mais de mil atendimentos.

Canais de comunicação

Nos postos, pelo Procon Online ou pelo aplicativo, o consumidor pode abrir reclamações contra empresas por problemas com produtos ou serviços. Já o telefone 151 é usado exclusivamente para fazer denúncias e tirar dúvidas. Ligações para o 151 podem ser realizadas de telefones fixos de qualquer lugar do Estado do Rio. No Procon Online e no aplicativo Meu Procon-RJ, o consumidor pode registrar sua reclamação 24 horas por dia, podendo inclusive anexar fotos tiradas por seu celular ou tablet para justificar a queixa.