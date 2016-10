Moradores pedem sinalização e ajuste nos pontos da Via Binário

27/10/2016 às 11:10h Enviado por: Leticia Lopes

Moradores aprovaram obra da Binário, mas pedem sinalização Foto: Alex Ramos

Por Marcela Freitas

Criada para desafogar o trânsito, em Alcântara e região, a Via Binário, que liga o bairro de Lagoinha à RJ-104, foi liberada para o tráfego na última segunda-feira. Mas, apesar de aprovarem as mudanças, moradores questionam a falta de sinalização e mudanças nos pontos de ônibus. No projeto, a Estrada Raul Veiga, que hoje concentra mão dupla de Alcântara até Santa Izabel, terá mão única de Alcântara até Lagoinha. O sentido Lagoinha-Alcântara será realizado pelas ruas Luiz Mota e Agostinho Félix. O trecho que comporão a Via Binário, tem 3,2 mil metros entre a Lagoinha e a RJ-104.

Para o motorista Paulo Cesar de Araujo Aguiar, 53, o trânsito melhorou, mas os motoristas ainda estão desorientados. “Achei a idéia boa, mas nesse início é necessário mais sinalização e guardas municipais para orientar os motoristas. Eu moro aqui e conheço a área, mas quem não conhece fica perdido”, afirmou. A opinião é compartilhada pelo vendedor Claudio Pardine, 42. “O trânsito melhorou, principalmente à tarde, mas falta orientação no trânsito e sinalização. Muita gente está entrando na contramão por estar habituado”, opinou.

Para o atendente Marcio Viana, 33, o maior problema foi a mudança dos pontos de ônibus. “Minha esposa sai para trabalhar de madrugada e pegava o ônibus na altura do trevo, que é iluminado. Agora, o ponto foi transferido para a Rua Joaquim Laranjeira, que tem pouca iluminação e fica 200 metros à frente”, reclamou.

As obras da Via Binário incluem também as ruas Aldovano Pena, Nonato Faria, Professora Acira Cotrim, Alexandre Muniz e Girão Barroso, no Vila Três. Em nota, a Prefeitura de São Gonçalo informou que a Secretaria de Transportes ainda está finalizando a sinalização, instalando semáforos e abrigos de ônibus, e só depois fará as mudanças.