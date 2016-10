Caixa não vê riscos para moradores de condomínio

27/10/2016 às 11:10h Enviado por: Leticia Lopes

Foto:

Técnicos da Caixa Econômica Federal estiveram, ontem, no Condomínio Bella Vida I, no Arsenal, em São Gonçalo, para vistoriar os quatro blocos que haviam sido interditados preventivamente, após o desmoronamento de um muro, que acabou resultando na morte de um operário que trabalhava no local.



De acordo com os engenheiros da Caixa Econômica, apesar do deslizamento de terra, os prédios não oferecem risco de cair, já que a estrutura dos edifícios não foi comprometida. Ainda segundo os técnicos, os pilares de sustentação das edificações têm a profundidade de 13 metros e são alicerçados na rocha.

A Caixa informou, também, que a construtora inicialmente responsável pelas obras do condomínio já foi acionada judicialmente e está impedida de operar com o banco em qualquer modalidade, inclusive no programa ‘Minha Casa, Minha Vida’.