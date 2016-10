Empresa fecha aterro sanitário e prejudica coleta de lixo em São Gonçalo

26/10/2016 às 19:00h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental SA voltou a ser notificada e multada pela Prefeitura de São Gonçalo por ter interrompido as atividades no Aterro Sanitário no bairro do Anaia. O ato, que vai contra as clausulas contratuais, vem prejudicando a coleta do lixo na cidade. A empresa, no início do mês, já havia sido notificada por uma outra paralisação que também prejudicou a coleta, que é serviço essencial de saúde pública.





A multa será publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira (27). O valor é referente a 20% do serviço mensal, cerca de R$200 mil, levando a empresa a perder a concessão do serviço mediante a falta de pagamento.





Na justificativa a secretaria de Infraestrutura e Urbanismo informa que a sanção ocorreu pela “empresa ter causado evidente prejuízo à população gonçalense devido a interrupção de serviço essencial de saúde pública”.





-- Ressaltamos que a continuidade de tal conduta poderá ensejar a intervenção da concedente para normalizar a prestação do serviço essencial -- garantiu o subsecretário de Infraestrutura e Urbanismo, Davi Luz Fonseca.





De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, além desta medida foi também providenciada uma força tarefa em conjunto com a empresa Marquise, responsável pela coleta urbana no município para limpar a cidade. "Estamos com as nossas equipes e com os funcionários da empresa de coleta fazendo o serviço. Após a publicação da notificação a empresa tem que voltar a funcionar normalmente", garantiu o subsecretário.





Recordando -- No início do mês, a Prefeitura de São Gonçalo teve que montar um mutirão para recolher 900 toneladas de lixo e entulhos, que estavam acumulados em diversos pontos da cidade devido ao fechamento parcial do aterro sanitário. Na época, a prefeitura notificou a empresa para que regularizasse os serviços sob pena de sanções. Cerca de 160 homens das subsecretarias de Limpeza Urbana, Parques e Jardins e Obras e Conversação participaram da ação com ajuda de máquinas e caminhões.