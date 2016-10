Centro de Especialidades Odontológicas atende mais de 3,5 pessoas em dez meses

26/10/2016 às 17:35h Enviado por: Kimberly Mello

O primeiro Centro de Especialidades Odontológicas do município de São Gonçalo completou 10 meses com a marca de 3800 pacientes atendidos. O CEO é o centro de referência para a realização de atendimentos mais graves, como tratamento de canal, gengiva, cirurgias, extrações de siso e atendimento para portadores de necessidades especiais.





Com quatro consultórios, o Centro de Especialidades está preparado para oferecer à população, os serviços de diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca, periodontia especializada, cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, endodontia e bucomaxilo.





"A assistência é uma continuidade do trabalho realizado pelas equipes de saúde bucal das unidades básicas de saúde, que realizam atendimentos de restauração, limpeza e extração. O atendimento à portadores de necessidades especiais também é realizado na unidade, já que pedem uma conduta de atendimento diferenciada, assim como o tipo de anestésicos bucais utilizados, ", explica o subsecretário de Odontologia, Paulo Nascimento.





Muitas vezes o atendimento especializado no Ceo, garante a saúde bucal dos pacientes especiais, como deficientes auditivos, físicos, visuais, intelectuais, autistas, com paralisia cerebral e síndromes. Porém em casos mais complexos, o tratamento é feito há sete meses no Centro Cirúrgico do Pronto Socorro de Alcântara.





A diferença deste atendimento para os demais já realizados, é que neste o paciente toma anestesia geral. Técnica que garante o relaxamento, conforto e bem-estar do paciente. Entre os serviços que serão realizados, estão extração, raspagem e restauração.