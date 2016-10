Motivação: estreia do Atletic Ballet e ação do Outubro Rosa marcam a edição deste mês

26/10/2016 às 14:54h Enviado por: Kimberly Mello

Professora Tamiris estreia o Atletic Ballet no Motivação. Foto: Divulgação: Alexandre Paredes/ SMEL

A edição deste mês do projeto Motivação, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), ganhou um reforço na programação: a estreia do Atletic Ballet na programação. A modalidade, que reúne equilíbrio, flexibilidade e força, será ministrada no Parque da Cidade, logo após o aulão de yoga - que começa às 9h - e promete conquistar os participantes.





"É muito importante ter esse aulão gratuito para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer e se envolver com a dança e a atividade física. É especial que isso aconteça em Niterói, pois a cidade sempre abraça os esportes e tem uma vista inspiradora", avaliou Tamiris Miranda, professora da modalidade.





Para participar da atividade, basta comparecer no Parque a partir das 9h e fazer a inscrição. Vale lembrar que é importante o uso de roupas leves e que o atletic ballet, ou ainda ballet fitness, dispensa o uso da tradicional sapatilha de ballet. Quem comparecer ao aulão ainda terá a oportunidade de contemplar um dos visuais mais bonitos de Niterói, o do Parque da Cidade.





O Motivação, que acontece sempre no último sábado do mês, conta com diversas modalidades esportivas espalhadas pela cidade em aulões gratuitos que reúnem pessoas de todas as idades. Além da caminhada - às 8h -, yoga e ballet fitness no Parque da Cidade, essa edição conta ainda com capoeira no Museu de Arte Contemporânea (10h), aulão de skate no Skatepark em São Francisco (9h) e futsal no Largo da Batalha(10h), além da dança no Horto do Barreto (9h).





Uma dica para os praticantes do yoga, é levar o seu próprio colchonete, destacando que, caso não tenha, a SMEL disponibilizará o material.





Outubro Rosa no Motivação





Neste mês de conscientização da prevenção do câncer de mama, através do movimento Outubro Rosa, o Motivação vai ganhar uma decoração especial: balões na cor da ação vão decorar o local da atividade no Parque da Cidade, além de panfletos e broches com o laço símbolo do movimento que serão distribuídos no local. Vale destacar ainda a importância da atividade física na luta contra a doença.





Serviço: Projeto Motivação





Quando: Sábado, 29 de outubro de 2016





Locais: Parque da Cidade, MAC, Skatepark Carlos Alberto Parizzi, Horto do Barreto e Praça do Largo da Batalha.





Horário: entre 8h e 12h