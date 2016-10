Hoje é dia de Ação Social no Metrô Rio

26/10/2016 às 12:35h Enviado por: Sergio Soares

Ação Social no Metrô Rio Foto: Divulgação

Hoje, o MetrôRio promove na estação Carioca a segunda edição da campanha #fortalizese, para conscientizar a população sobre a importância da luta contra o câncer feminino. Até às 19h, os passageiros poderão não só cortar os cabelos, como doar os fios para o programa Força na Peruca, da Fundação Laço Rosa. A ação é realizada pela Sociedade de Dermatologia, Exímia e Fundação Laço Rosa. O salão Werner Coiffeur apoia a ação.

O programa Força na Peruca ensina a arte da perucaria por meio de curso profissionalizante e aulas práticas. Ao final, as perucas produzidas são doadas para pacientes com câncer em tratamento quimioterápico. A mecha a ser doada deve ter, no mínimo, 20 centímetros.





A assistente de Recursos Humanos Tábata Moraes fez questão de colaborar com a ação. "É muito bom ajudar a quem precisa", disse Tábata.