Umpa de Nova Cidade atende 4 mil pacientes nos primeiros 20 dias

26/10/2016 às 11:20h Enviado por: Leticia Lopes





A Unidade Municipal de Pronto Atendimento (Umpa) de Nova Cidade, em São Gonçalo, atendeu somente nos 20 primeiros dias deste mês cerca de quatro mil pacientes. A unidade conta com consultórios de pediatria e clínica médica, além de laboratório para a realização de exames e salas de raios-x, eletrocardiograma e estabilização. Com capacidade para atender até 500 pacientes por dia, as Umpa’s ajudam a desafogar os prontos socorros da cidade. “Além de garantir um atendimento mais rápido, eficaz e humanizado, as unidades estão ajudando a desafogar os prontos socorros, que ficam livres para atender os casos mais graves”, explicou o prefeito.

Zerbini – As obras de reforma e ampliação do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Drº Zerbini, no Arsenal, estão sendo concluídas. “Esta será a terceira unidade de grande porte aberta nos últimos três anos. Com isso, a Prefeitura estará mais que dobrando o número de unidades de urgência e emergência em São Gonçalo”, finalizou Mulim.