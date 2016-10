Alunos ocupam campus do IFRJ em São Gonçalo

26/10/2016 às 11:15h Enviado por: Leticia Lopes

Por Thiago Soares

Alunos do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), campus São Gonçalo, ocuparam parcialmente a unidade, na manhã de segunda-feira, cobrando avanços para a educação. Entre as reivindicações, estão a melhoria da segurança no campus e a não aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241 e da reforma do ensino médio.

“A PEC está relacionada ao congelamento da verba durante os próximos 20 anos. Se atualmente nós já estamos estudando em um campus totalmente abandonado e inseguro, como será depois desse tempo?”, questionou um dos alunos, alertando que até hoje a unidade de São Gonçalo não possui repasses de merendas, nem mesmo refeitório. De acordo com os estudantes, a ideia de ocupar a unidade foi debatida durante seis assembleias. Para os alunos, era necessário e democrático que todos participassem das decisões.

“Nos reunimos diversas vezes em dois dias. Fizemos assembleias de manhã, à tarde e à noite até decidirmos pela ocupação. Na época, já existiam outras três unidades do Instituto ocupadas no Rio. Acreditamos que esse é um ato capaz de alcançar as melhorias desejadas”, disse um estudante.

Na segunda, os estudantes se reuniram com o TRE e decidiram que as eleições do próximo domingo ocorrerão normalmente. “Não estamos impedindo ninguém de trabalhar. Alguns servidores estão em paralisação, outros estão vindo, como os seguranças e agentes de limpeza. Ontem, nós decidimos com o TRE que as eleições vão acontecer normalmente no domingo, mas nós não sairemos daqui”, informou um dos alunos. Além da Unidade de São Gonçalo da IFRJ, as de Realengo, Nilópolis, Duque de Caxias e Paulo de Frontin também estão ocupadas. Pelo Brasil, de acordo com a União Nacional dos Estudantes (UNE), já são mais de mil unidades de ensino ocupadas.