Morte em desabamento em SG

Muro de contenção, que estava sendo construído, desabou soterrando um dos operários da obra Foto: Divulgação

O operário Ricardo Paiva da Silva, 27, morreu soterrado na manhã de ontem, quando trabalhava na obra de um muro de contenção dos condomínios Bela Vida I e II, do ‘Minha Casa, Minha Vida’, na Rua José Amado, 80, no Arsenal, em São Gonçalo. De acordo com testemunhas, a vítima operava uma máquina de perfuração, quando parte de um barranco cedeu, derrubando o muro sobre ela.

Segundo colegas de trabalho, com o estrondo, Ricardo teria saído da máquina e corrido, mas parte do muro e do barro acabou o soterrando. Outros funcionários, tentaram ajudá-lo, mas ele já estava sem vida.

A obra de reforço e contenção do muro estava sendo realizada após ação ajuizada pelo Ministério Público (MP). “Solicitamos várias vezes a Caixa Econômica laudos que assegurassem a permanência das famílias nos imóveis e nunca tivemos acesso. Ajuizamos uma ação no MP e conseguimos que a obra de contenção fosse realizada. Agora, temos um operário morto. Essa tragédia poderia ser maior”, disse o síndico Sergio Carlos Borges, 34 anos.

“Estava dormindo quando escutei um estrondo. Quando fui a janela vi o muro e o barranco caindo em cima do operário. Foi desesperador. Estou grávida e mais uma vez, me vejo desalojada”, contou a dona de casa Gabriele Aparecida dos Santos, 19.

A obra, orçada em mais de R$ 3 milhões, foi iniciada em 31 de agosto e tinha previsão de terminar em fevereiro de 2017.

A Caixa informou que estavam sendo executadas obras de reparo nos muros de contenção do condomínio e, que a empresa responsável informou o desabamento de trecho do muro. Hoje, uma equipe técnica irá apurar o ocorrido, junto com a Defesa Civil e o responsável técnico da obra. Após emissão do laudo da Defesa Civil, a Caixa vai avaliar as medidas cabíveis.