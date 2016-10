Ator da Globo faz homenagem a PMs que recuperaram sua motocicleta

25/10/2016 às 18:29h Enviado por: Redação

Ator global posa com PMs que recuperaram sua motocicleta. Foto: Divulgação

Um vídeo do ator global Nelson Freitas agradecendo o trabalho de policiais militares, que recuperaram sua moto poucas horas depois de ter sido roubada, está bombando na internet. O humorista acompanhou o resgate, que aconteceu nesta segunda-feira (24), e fez questão de registrar parabenizar nome a nome os militares pela ação.





Os policiais, em questão, são lotados no 27º BPM, localizado no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A moto foi recuperada em apenas poucas horas depois de o ator informar sobre o roubo.





"As pessoas só sabem criticar, mas não sabem o que esses caras passam de verdade", disse o ator em determinando momento do vídeo.





Além da gravação, Nelson Freitas ainda posou para fotos junto aos policiais militares.