Após acidente que matou operário, moradores correm o risco de ficar desalojados

25/10/2016 às 18:00h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Alex Ramos

O acidente que matou o operário Ricardo Paiva da Silva, de 27 anos, no conjunto habitacional Bela Vista, no bairro Arsenal, acabou reforçando de maneira trágica as reclamações dos moradores do condomínio.





Seis anos após serem vítimas das chuvas de 2010, os condôminos se veem desolados por não terem novamente para onde ir, já que a Defesa Civil interditou preventivamente quatro blocos, com 20 apartamentos cada, que oferecem riscos aos moradores.





Técnicos da Caixa Econômica estão sendo aguardados para avaliar a situação e apresentar laudos que comprovem que o local não oferece riscos.