'Aulão' de Zumba em prol do Outubro Rosa

25/10/2016 às 17:18h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Acontece hoje um 'aulão' de zumba, no clube Tamoio, em São Gonçalo, as 19h. A aula gratuita será ministrada pela professora Betta Leite, e têm como objetivo arrecadar doações para o Instituto Nacional do Câncer (INCA).





A entrada é gratuita, e para participar, basta doar 2kg de alimentos não perecíveis ou sachê de leite em pó (não pode ser caixa). Em prol da campanha 'Outubro Rosa' os participantes devem comparecer com roupas da cor que simboliza o ato.





Serviço:





Doação: 2kg de alimento não perecível, ou sachê de leite em pó







Local: Tamoio Futebol Clube

Av. Pres. Kennedy, 101 - São Gonçalo