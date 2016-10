Operário morre durante obra em conjunto habitacional do "Minha Casa, Minha Vida" em SG

25/10/2016 às 14:59h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Alex Ramos

Um operário morreu, na manhã de hoje, durante uma obra no condomínio Bela Vista I e II, do programa Minha Casa, Minha Vida, no bairro Arsenal, em São Gonçalo. Testemunhas Informaram que o homem operava uma máquina de perfuração, quando parte do solo cedeu e a estrutura de concreto acabou caindo sobre ele.

Outros funcionários tentaram ajudar, mas ele não resistiu aos ferimentos.

A Defesa Civil esteve na unidade e interditou preventivamente quatro blocos que oferecem riscos aos moradores. Técnicos da Caixa Econômica estão sendo aguardados para avaliar a situação, e apresentar laudos que comprovem que o local não oferece riscos.