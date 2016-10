Avenida ganha asfalto, sinalização e área de lazer

25/10/2016 às 11:35h Enviado por: Leticia Lopes

A Avenida Lúcio Tomé Feteira, no Vila Lage, em São Gonçalo, além do programa “Mais Asfalto”, também ganhou sinalizações vertical e horizontal, novos abrigos de ônibus e revitalização na rede de iluminação pública. Moradores e comerciantes da região também foram beneficiados com a construção de uma área de lazer. Construída pela secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, por meio da subsecretaria de Parques e Jardins, a praça, que conta com quadra de esportes, academia ao ar livre, mesas de jogos, dois parquinhos com brinquedos, iluminação especial, além de paisagismo, deverá ser entregue à população nos próximos dias.



Uma preocupação da subsecretaria foi instalar no local, gangorra, escorrega, balanço, casinhas de boneca e helicóptero, todos de madeira para garantir maior segurança às crianças. As quadras de esportes foram estruturadas para permitir a prática de diferentes modalidades. A praça está localizada em um ponto estratégico da via, em frente ao Centro de Inclusão Municipal Helen Keller (CIM) e próxima ao Conjunto Habitacional Araribóia.

“Os investimentos fazem parte de um projeto de recreação e lazer implantado, há três anos, com objetivo de tornar as praças mais agradáveis e melhor aproveitadas pela população. Reformamos mais de 30 praças e construímos dezenas de novas áreas de lazer no município”, afirmou a subsecretária de Parques e Jardins, Luciana Abreu.