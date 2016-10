Zelador de Niterói, que é escritor, faz doação para a Apae de São Gonçalo

25/10/2016 às 11:25h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Alex Ramos

Por Marcela Freitas

Para fazer o bem, é preciso apenas boa vontade. Depois de ver o apelo da presidência da Apae de São Gonçalo, que corre o risco de fechar as portas, o zelador e escritor Genivaldo Batista da Silva, de 60 anos, resolveu dividir o pouco que tem com a instituição gonçalense e doou, na manhã de ontem, a quantia de R$ 100.

Genivaldo, que já é contribuinte da Apae de Niterói, se sensibilizou com as dificuldades da instituição. “Hoje, vivemos um dos piores momentos. A Prefeitura está há, pelo menos, oito meses sem fazer os repasses. Toda ajuda é bem vida. Queríamos receber mais pessoas como o Genivaldo”, afirmou a presidente Javanira Vieira de Lira.

Genivaldo, que doou 50% de toda arrecadação de seu livro “Memórias de um Sonhador” à Apae de Niterói, disse que pretende colaborar com a instituição de São Gonçalo. “Ao ler os problemas dessa instituição, fiquei muito tocado. Trouxe parte do meu salário e me comprometo e doar parte da renda de cerca de 40 livros também para a Apae de São Gonçalo. Sou uma pessoa privilegiada em poder ajudar. Tenho uma família linda, emprego e saúde e o que posso fazer para retribuir é ajudar ao próximo”, disse.

Para comprar o livro, basta ir até a banca do Antônio (Rua Miguel de Frias, em frente ao Centro Clínico Icaraí). O valor da obra de Genivaldo é R$ 25. Campanha – Quem quiser ajudar a Apae, pode doar alimentos não perecíveis ou qualquer valor na conta 35516-x, agência 0394- 8, Banco do Brasil. Informações: 2712-9968.