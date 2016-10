Moradores reclamam de veículos abandonados

25/10/2016 às 11:20h Enviado por: Leticia Lopes

Carros estão 'estacionados' na Rua Heitor Carrilho, no Centro Foto: Alex Ramos Carros estão 'estacionados' na Rua Heitor Carrilho, no Centro Foto: Alex Ramos

Por Marcela Freitas

Um, dois, três... sete. Basta andar na Rua Heitor Carrilho, no centro de Niterói, para ver o retrato do abandono. A via é usada como depósito de veículos sucateados. Quem mora no local conta que os carros viraram ponto de esconderijo de drogas e dormitório para usuários.

Morador do bairro, um funcionário público, que pediu para não ser identificado, contou que é comum ver usuários de drogas dormindo e consumindo entorpecentes nos veículos. Ele conta que já fez muitas denúncias à Prefeitura de Niterói, que mantém um depósito público na via.

“Os carros estão abandonados há anos. Pedimos a retirada à Prefeitura, mas esses carros não dão lucro e, portanto, não é interessante a retirada deles. Enquanto isso, a população fica a mercê de ações de criminosos que, muitas vezes, escondem drogas dentro dos veículos para escapar das intervenções policiais”, disse.

Enquanto a equipe de OSG realizava reportagem no local, um borracheiro de 30 anos se apresentou como proprietário de cinco dos sete veículos deixados na via e disse que pretende vendê-los.

“Esses veículos foram adquiridos em dois anos. Sei que estou errado, mas as denúncias não são verídicas. Eu realmente deixei um morador em situação de rua dormir em um deles, mas sempre que vejo algo errado, costumo reprimir. Estou tentando vendê-los e me comprometo a retirá-los”, afirmou.

Em nota, a NitTrans informou que faz operação reboque periodicamente nessa via. A última foi no dia 15 de setembro. Segundo o órgão, o carro só é caracterizado como abandonado quando está sem placa. Entretanto, a demanda foi encaminhada para o Departamento de Fiscalização de Posturas da Secretaria de Ordem Pública, que vai averiguar a atuação de oficinas no local. (Marcela Freitas)