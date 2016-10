Banheiro químico é retirado de Área de Proteção Ambiental de Guapimirim

25/10/2016 às 11:10h Enviado por: Leticia Lopes

Um banheiro químico foi encontrado dentro de um manguezal na Área de Proteção Ambiental de Guapimirim (APA de Guapi-Mirim), na última sexta, durante uma operação de limpeza do Projeto Uçá e Estação Ecológica da Guanabara (Esec Guanabara).



O banheiro químico foi retirado do manguezal bem novo e ainda intacto. Ontem, a empresa responsável pela cabine entrou em contato com a chefia da Esec Guanabara e se colocou à disposição para colaborar e tomar as providências necessárias. O contratante do banheiro químico, no entanto, não se manifestou.

“Nós, infelizmente, estamos acostumados a encontrar todo tipo de lixo nos manguezais, mas este caso do banheiro químico é mais chocante por ilustrar muito bem como parte das empresas, poderes públicos e sociedade em geral ainda tratam a Baía de Guanabara: como um depósito de lixo e esgoto. É preciso, urgentemente, reverter esta realidade”, afirmou Klinton Senra, gestor da Esec da Guanabara.