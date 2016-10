Incêndio ainda causa prejuízos

25/10/2016 às 11:05h Enviado por: Leticia Lopes

Moradores reclamam de prejuízos, do forte odor e da fuligem que ainda está espalhada pelas ruas Foto: Alex Ramos Moradores reclamam de prejuízos, do forte odor e da fuligem que ainda está espalhada pelas ruas Foto: Alex Ramos Moradores reclamam de prejuízos, do forte odor e da fuligem que ainda está espalhada pelas ruas Foto: Alex Ramos

Por Marcela Freitas

O hipermercado Extra do Rocha, em São Gonçalo, está fechado por tempo indeterminado. O comércio sofreu incêndio, no último dia 15, que destruiu todo o depósito. Todos os produtos que estavam no estabelecimento estão sendo descartados, já que existe a possibilidade de estarem impróprios para o consumo. Os materiais de limpeza também estão sendo retirados.

Os funcionários, além do descarte dos materiais, garantem que estão fazendo limpeza diária no galpão. Quem mora e trabalha ao redor do estabelecimento reclama do forte cheiro de fumaça e da fuligem encontrada na região. “Entendemos a preocupação da população, mas estamos fazendo o possível para trazer menos prejuízos para eles. Uma loja deste porte demanda muito tempo para a limpeza. Todos os produtos foram condenados, incluindo os de limpeza”, contou o funcionário.

Além do odor, há quem também contabilize prejuízos, como é o caso do comerciante Fábio Oliveira Pessoa, de 37 anos, que viu vários pássaros e peixes de seu pet shop morrerem por conta da fumaça. “No dia do incêndio, fiquei aqui (no pet shop) até às 3h fazendo o transporte dos peixes e aves. Perdi 20% das aves, que morreram intoxicadas pela fumaça. Só de peixes, o prejuízo foi superior a R$ 700. Mesmo passando mais de uma semana do ocorrido, o cheiro ainda persiste. Nos primeiros dias ainda tínhamos que conviver com o chorume derramado na via”, contou.

A professora Rosemara Paulo, 61, está mantendo a casa fechada. “Mesmo passado todo esse tempo, o cheiro ainda é forte. Em casa, mantemos as janelas e portas fechadas”, contou.

Em nota, a assessoria de imprensa do hipermercado informou que o fechamento da unidade foi decisão da rede Extra e não há previsão para reabertura.