Portal dos Procurados oferece recompensa dos acusados de envolvimento na morte de policial da Draco

24/10/2016 às 16:16h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Divulgação

O Portal dos Procurados divulgou hoje, um cartaz com recompensa de R$ 1 mil reais por informações que levem a captura de Aleksander da Conceição de Souza, 20 anos e Leon de Almeida Izidro Soares, de 22. Eles são os dois últimos acusados de envolvimento na morte do policial civil da Draco, Rivagner Batista dos Santos, de 52 anos, em abril deste ano. Aleksander é o mais violento, perigoso e o líder do grupo que assassinou o policial.





Rivagner era lotado Delegacia de Repressão às Ações do Crime Organizado – Inquéritos Especiais (DRACO-IE), e foi baleado durante uma tentativa de assalto, no Viaduto do Gasômetro, Região Portuária, e ficou internando no Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no Estácio, Zona Norte da cidade, porém faleceu dias depois.





Policiais civis da Delegacia de Homicídios (DH) Capital, com apoio da 20ª Delegacia de Polícia - Vila Isabel, após uma ação policial iniciada ontem, dia 21 de outubro, prenderam na manhã deste sábado, André Ávila Franco de Lima, conhecido como "Balinha" de 21 anos. Segundo investigações da DH, diligenciadas pelo Delegado Drº Fábio Salvadoretti, ele é a quarta pessoa presa, que tinha envolvimnto na morte do policial.





Também já foram presos anteriormente, Rayene Rodrigues da Silva, a "Monoco", presa na semana passada, em Belford Roxo, e Werneck Macedo Soares, 19 anos, preso dias depois do crime, por força de mandado de busca e apreensão, quando ainda era menor, bem como também foi apreendido um adolescente de 17 anos.





Para Aleksander da Conceição, foi expedido mandado de prisão pelo crime de Latrocínio (roubo à mão armada) , e contra Leon de Almeida, pelo crime de Homicídio. Contra Aleksander ainda constam mais dois mandados por Homicídio e Crimes contra o Patrimônio.





Quem tiver alguma informação a respeito da localização dos foragidos, envolvidos na morte do policial, pode denunciar pelos seguintes canais: Whatsapp ou Telegram dos Procurados (21) 96802-1650, pelo facebook (mensagem), mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177, ou pelo aplicativo do DD.





Todas as informações sobre o caso estarão sendo encaminhadas para DH/Capital que está encarregada do inquérito policial.O Anonimato é garantido.