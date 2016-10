Última aula dos cursos gratuitos de Papai Noel e 'Noelete' será amanhã

24/10/2016 às 14:15h Enviado por: Kimberly Mello

A última aula do curso gratuito preparatório das ‘Noeletes’, as simpáticas ajudantes de Papai Noel

será amanhã, no Rio's Presidente Hotel, no Centro do Rio de Janeiro, das 10h às 12h. A solenidade de formatura da turma de 2016, que conta com cerca de 30 formandas, com idade entre 18 e 25 anos, acontecerá a partir das 12h.





A entrega do Certificado de Conclusão será feita pelo diretor e fundador da Escola de Papai Noel do Brasil, Limachem Cherem. As 'Noeletes' podem ganhar cerca de R$ 3 mil por 40 dias de trabalho.

Já os ‘Bons Velhinhos', também terão o último dia de curso amanhã, das 14h às 18h. Eles receberão noções de como utilizar o estojo de maquiagem, em especial para cuidar da vistosa barba branca e da pele do rosto. Em seguida, terão aulas de música, para que fiquem ‘afiados’ para o coral que se apresentará na cerimônia de formatura, marcada para o dia 01/11 (local a ser confirmado), e para a noite da Véspera de Natal, quando sairão em comboio para a tradicional entrega de presentes.





Para mais informações sobre a Escola de Papai Noel do Brasil, ou quem desejar contratar o ‘Bom Velhinho’ e suas ajudantes para o período natalino, pode entrar em contato através dos telefones 2532-3066 / 3177-0190, ou pelo e-mail





O Rio's Presidente Hotel, fica na Rua Pedro I, número 9, Praça Tiradentes - Centro do Rio de Janeiro.