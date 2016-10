Fotógrafa homenageia a avó em ensaio que emociona a web

24/10/2016 às 10:00h Enviado por: Leticia Lopes

Este ensaio está deixando muito gente emocionada no Facebook, e não é por acaso. A fotógrafa Natália Alves, de Limeira, interior de São Paulo, resolveu homenagear sua avó com uma série de fotos sensíveis e repletas de significado. Até o momento, o álbum com as imagens já ultrapassou os 530 mil likes, foram mais de 77 mil compartilhamentos e 30 mil comentários.





Isso porque vovó Aurora, de 72 anos, já passou por momentos muito difíceis na vida e ainda assim nunca deixou o sorriso sair de seu rosto. E o que torna esta homenagem ainda mais poderosa foi o texto que a Natália escreveu para acompanhar o ensaio:





"Aos 33 anos, um tumor de mama, uma mastectomia, e 100 sessões de radioterapias. Aos 34 anos ela tomou soro no braço esquerdo, onde não havia circulação suficiente, e por conta de um erro clínico, ocorreu um inchaço permanente. Aos 52 anos, mais um tumor de mama, mais uma mastectomia, e algumas sessões de quimioterapia. Hoje aos 72 anos, ela venceu todos os "monstros" que cruzaram seu caminho! E continua vivendo lindamente, esbanjando saúde, e felicidade por onde passa. Esta é minha avó, meu amor, minha guerreira. Esta é a minha Aurora" .





Parabéns a vovó Aurora por ser essa mulher guerreira e pela coragem de se deixar fotografar de maneira tão linda neste ensaio.







Fonte: Catraca Livre .