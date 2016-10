Pesquisadora niteroiense vai palestrar na ONU em dezembro

24/10/2016 às 14:43h Enviado por: Rennan Rebello

Ana El Achkar é doutora em Psicologia formada pela Universo Foto: Luiz Nicolella

A Associação Internacional de Poetas, entidade brasileira sob o título original de “Brazilian Peace, Literature, Sustainability and Arts” em parceria com a United Nations Staff Recreation Council Portuguese Language Society, realizará de 30 de novembro a 4 de dezembro, na sede das Nações Unidas (ONU), nos Estados Unidos, uma série de palestras sobre temas relativos a metas do milênio, sustentabilidade e artes, com a participação de artistas e escritores.







Entre os cerca de 60 brasileiros convidados, a embaixadora da Paz no Brasil e 1º doutora do curso de Pós-Graduação em Psicologia Social, PhD in Human Resilience, pela Universidade Salgado de Oliveira (Universo), Ana El Achkar, que fará uma palestra no dia 2 de dezembro, com o tema: “Resiliência, a vida e suas ressignificações”.





O tema da palestra de Ana entrou em sua vida após uma história pessoal. “Meu pai estava doente e, nesta época, trabalhava em cinco lugares. Um amigo me falou que eu era muito resiliente e fui saber a fundo o que isso significava. A partir disto, trabalhei o tema em minha teses de mestrado e doutorado”, contou informando ainda sobre o conceito. “Resiliência são processos aos quais se tem contatos de crenças e valores internos e rede de apoio para conseguir refazer significados da vida”, explicou.