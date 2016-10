Margem de rodovia em São Gonçalo vira um lixão a céu aberto

22/10/2016 às 21:51h Enviado por: Rennan Rebello

Despejo de detritos vem causando transtornos no Laranjal Foto: Alex Ramos

Por Marcela Freitas





Mau cheiro, urubus, lixo e animais mortos. Quem passa pela Rua Adelaide de Lima, no Laranjal, se assusta com a quantidade de detritos jogados às margens da RJ-104. Mesmo com as ações de limpeza feitas pela prefeitura no local, o despejo irregular continua.



De acordo com pintor Bruno Sodré, de 30 anos, o lixo é descartado irregularmente por moradores de outros bairros. “Tenho crianças em casa e fico preocupado com essa quantidade ratos, baratas e urubus que estão tomando essa área. Já tentei abordar algumas pessoas, pedindo para que não façam isso, mas somos mal interpretados. Acredito que para evitar esse tipo de ação seria necessário algum tipo de multa ”, comentou.

dona de casa Rosângela Maia, 49, disse que, por conta dos detritos que ocupam a calçada, os moradores precisam se arriscar passando por entre os carros. Além disso, toda vez que acontece a limpeza do local, parte da rodovia acaba cedendo.

“Além do mau cheiro insuportável, nós corremos riscos por passar entre os carros. Quando chove a encosta acaba cedendo e isso vem provocando o desgaste do solo. Já vimos muitos carros caindo rodovia para este lado da via e atropelamentos”, relatou.