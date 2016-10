Loja de reforma de sofás pega fogo e assusta no Alcântara

23/10/2016 às 11:11h Enviado por: Rennan Rebello

Incêndio numa loja de conserto de estofados na Rua Domingos Borges, em Alcântara, São Gonçalo, assustou moradores do bairro, na tarde de ontem. Com chamas que chegaram a mais de dois metros de altura, os dois quartéis do Corpo de Bombeiros do município foram acionados para conter as chamas. Segundo testemunhas, o fogo começou por volta das 14h30, quando o proprietário do estabelecimento não se encontrava mais no local. No sobrado atingido, haviam diversos materiais de fácil combustão, como sofás, banco de carros e materiais de manutenção. Morador de uma das casas do andar térreo, o autônomo Luiz Rosa, de 54 anos, contou que estava trabalhando no momento que o fogo começou e que ainda tentou apagar os primeiros focos do incêndio.





“Eu estava trabalhando na minha casa. Quando percebi, me assustei e fui ver o que era. Ainda tentei jogar baldes com água, mas não funcionou”, explicou.





Testemunha do incêndio desde o início, Paulo Henrique Rodrigues, 42, contou que as chamas se espalharam rapidamente. “Eu estava aqui na rua e vi tudo. Foi questão de minutos para um foco se tornar o grande incêndio. Foi tudo muito rápido”, disse o eletricista. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas por volta das 15h30. Um mulher que morava em uma das casas abaixo da loja estava muito assustada e precisou receber atendimento médico. Ainda não se sabe a causa do fogo.