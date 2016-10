Escritora gonçalense lança seu 4º livro, hoje, no Centro

22/10/2016 às 14:15h Enviado por: Marcela Freitas

Foto: Alex Ramos Foto: Alex Ramos

A escritora Gonçalense, Renata Martins, 34 anos, lança hoje, o seu livro “Meu Coração Alguém Entende". Este é o quarto livro escrito por Renata, que é autora também de "Adolescente Alguém te entende" , publicação que foi reeditada pela editora CPAD e conta com mais de 8 mil tiragens e "O Maior Milagre- sou um milagre e você também pode ser" .

Renata conta que escrever entrou em sua vida como uma feliz coincidência. Aluna de Letras da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ), ela precisou abandonar o curso para se dedicar aos cuidados com a filha que esperava.

Com o passar do tempo, ela percebeu que mesmo se dedicando ao lar, seu trabalho não era reconhecido. E ao escrever determinada ocasião: Ninguém me entende, ela foi formulando textos, através de suas lembranças e experiências e, nasceu o seu primeiro livro em 2013.

O segundo lançado em abril do ano passado - O Maior Milagre - fala da vida de um pastor, que é seu amigo e lutava contra câncer.

Desta vez, o livro “Meu coração alguém entende”, fala do valor em se cultivar bom sentimentos no coração.

“As pessoas falam que é um livro de alto ajuda, mas eu digo que é a ajuda que veio do alto. Este livro conta um pouco dos sentimentos e sensações vividas por mim, como a depressão e como ela pode ser superada. Além de outros temas em que fiz uma pesquisa profunda. Todos nós passamos por mementos difíceis, mas é possível encontrar o tesouro em nosso coração", contou.

O lançamento está marcado para acontecer de 10h às 13h, na cafeteira Amanticia, na Rua Salavatori, 35, centro de São Gonçalo. Cada exemplar pode ser adquirida por R $ 25.