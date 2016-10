Dá pra fazer melhor, né?!

22/10/2016 às 13:00h Enviado por: Marcela Freitas

Foto: Alex Ramos Foto: Alex Ramos

Após O SÃO GONÇALO, publicar reportagens sobre dois portes, que traziam riscos para comerciantes e pedestres, nos bairro da Lagoinha e Jardim Catarina, a Concessionária de Energia Ampla, fez a retirada dos mesmos devolvendo a tranqüilidade a população. Mas o que era motivo para comemoração, acabou trazendo um novo problema, no lugar do poste na Lagoinha, ficou um buraco.

“Havíamos solicitado a Ampla a retirada, mas nada foi feito. Depois da matéria de O São Gonçalo, eles fizeram a troca rapidamente. Só que no lugar do poste agora temos um buraco que precisa ser tapado, para evitar acidentes”, disse o mecânico, Pedro Paulo de Souza, 35 anos.

Ainda segundo Pedro, o poste que foi esquecido no meio da via, após as obras de duplicação das pistas na Via Binário. Por conta disso, incontáveis acidentes teriam acontecido no local.

No Jardim Catarina, um poste que ameaçava cair, na Avenida Albino Imparato, foi trocado após a publicação da reportagem. O problema atormentava os moradores há 20 dias, quando um veículo Toyota Corolla bateu no poste e danificou a estrutura. No dia seguinte ao acidente, funcionários da Ampla foram até o local e puseram uma escora no poste, alegando que havia uma manilha na base.

“Agora estamos mais aliviados com essa troca. Foi só vocês mostrarem a situação, para que eles tomassem providências. Estamos muito agradecidos. Estávamos preocupados com possíveis rajadas de ventos, que poderiam derrubá-lo”, contou a vendedora elida dos Santos, 26 anos.