Voluntários distribuem roupas e calçados em comunidade de São Gonçalo

21/10/2016 às 19:20h Enviado por: Matheus Merlim

A primeira edição do projeto foi realizada no Lixão de Itaoca, no Complexo do Salgueiro, em junho deste ano. Foto: Divulgação

Por: Matheus Merlim





Inspirada no projeto original de um coletivo na África do Sul, a "The Street Store" (A Loja de Rua) chega a 2ª edição em São Gonçalo. Desta vez, o grupo de cerca de 40 voluntários vai realizar a ação, neste domingo (23), para moradores da Comunidade do Pica-Pau, no Porto Velho. O objetivo é levar uma loja gratuita de roupas, sapatos e acessórios para dentro de localidades carentes da cidade.





Os responsáveis por trazer o projeto para São Gonçalo são os primos Beathriz Barreiros, de 31 anos, e Cláudio Henrique Porto, de 25. Para a empresária, moradora do Arsenal, essa é a primeira vez que a família se empenha em uma atividade social e tudo começou após ver a ação do mesmo grupo em outras cidades do Brasil.





"Conhecemos o trabalho da The Street Store em outros lugares do Brasil, mas em São Gonçalo ainda não tinha nenhum grupo. Entramos em contato com o projeto original e decidimos começar as ações aqui. A primeira foi no Lixão de Itaoca, é muito gratificante poder ajudar uma população que tanto precisa", contou Beathriz.





No Pica-Pau, a expectativa é de que mais de 600 pessoas possam ser beneficiadas com as doações. O projeto consiste em uma grande estrutura, como se fosse de uma loja mesmo, onde são divididas as peças masculinas e femininas. Cada pessoa tem direito de pegar seis peças de vestuário, além de um calçado e um acessório. A organização ainda prepara uma mesa de café da manhã para receber as pessoas.





"É muito prazeroso ver no rosto deles a felicidade de poder fazer compras. Muitos, nunca foram ao shopping, por exemplo. Eles se sentem acolhidos e respeitados, porque fazemos questão que as roupas estejam lavadas, em bom estado, praticamente novas", disse.





As ações são realizadas com a ajuda de voluntários e doações, pois não possuem nenhum envolvimento político nem religioso. A renda para montar a estrutura é obtida também por meio da venda de camisas e outros objetos, que são confeccionados e custeados por eles mesmos.





Para ser voluntário, basta apenas se cadastrar no site www.thestreetstore.org. Você pode conferir também o trabalho do grupo gonçalense e saber os pontos de doação pela página oficial do projeto no Facebook: www.facebook.com/streetstoresg.