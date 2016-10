Desabamento assusta moradores no Engenho Pequeno

21/10/2016 às 19:12h Enviado por: Cyntia Fonseca

Partes de uma casa em construção desabaram na manhã de hoje, no bairro Engenho Pequeno, em São Gonçalo. Ninguém ficou ferido.





Segundo informações, quatro pedreiros trabalhavam na obra, localizada na Rua Avelino Campos Cruz, quando uma parede e parte da estrutura da casa vieram abaixo.





No incidente, uma kombi branca que estava estacionada no terreno também caiu sobre os escombros. A Defesa Civil foi acionada e interditou o local. A residência ao lado também teve a estrutura afetada e a família terá que se retirar do local.