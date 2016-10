Barreto ganha um Boulevard

21/10/2016 às 11:10h Enviado por: Leticia Lopes

Espaço no Barreto, em Niterói, foi revitalizado e entregue }à população há duas semanas Foto: Divulgação Espaço no Barreto, em Niterói, foi revitalizado e entregue }à população há duas semanas Foto: Divulgação

Hoje, completa duas semanas da entrega do Boulevard da Rua General Castrioto, no Barreto, Zona Norte de Niterói. E ao longo de toda a via ainda é frequente ouvir elogios de pedestres, comerciantes e motoristas sobre o projeto. A manicure Lenora Damasceno, que passa diariamente pelo local no caminho para o salão onde trabalha em São Francisco, é um exemplo disso.



“Não é uma obra qualquer, ela trouxe beleza onde não havia. Já até decidi pedir a Papai Noel uma bicicleta de presente para poder aproveitar ao máximo o Boulevard”, contou Lenora, em uma referência a um dos destaques do projeto, a ciclovia toda arborizada.

O Boulevard da General Castrioto também recebeu uma praça, que conta com área de convivência com mesas e bancos, piso intertravado, academia da terceira idade, brinquedos para as crianças e um palco para eventos. Dona Irany Duarte, bancária aposentada, enquanto cuidava do casal de netos Laura e Francisco, que brincavam na nova praça, contou que, há muitos anos, não via tanta transformação no seu bairro. “Esse Boulevard é um ‘plus’ para o Barreto, bairro que passou muito tempo esquecido pelos políticos. E tem outras áreas daqui que também estão melhorando muito, como aquela onde vai ficar a sede da Guarda Municipal. Espero que o Barreto continue sendo visto com carinho”, disse.

Orçada em R$ 711 mil, a intervenção integra o programa Prefeitura Presente, que está revitalizando espaços públicos degradados na cidade. O Prefeitura Presente recuperou espaços como a Praça Professor Irênio de Mattos Pereira, no Engenho do Mato, na Região Oceânica, que ganhou área de convivência, brinquedos e a academia para a Terceira Idade; e a Praça da Saudade, em Maria Paula, que teve os mesmos benefícios.

Nos próximos dias, outras obras serão entregues, como os campos e vestiários das localidades do Mineirinho (São Lourenço), Vintém (Bairro de Fátima), Holofote (Fonseca), Mato Grosso (Badu) e Leopoldina (Barreto) e a quadra da Nova Brasília (Engenhoca).