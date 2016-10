21/10/2016 às 11:25h Enviado por: Thiago Soares

>> Bruno Rodrigues provou essa semana as delícias da parceria entre OSG e Domino's Pizza do Centro. Foto: Leonardo Ferraz

A nova sensação de São Gonçalo, o youtuber Bruno Rodrigues, de 26 anos, concedeu entrevista a O SÃO GONÇALO essa semana. Conhecido pelo vídeo "Alcântara", Bruno comentou sobre como iniciou a carreira, sua relação com o bairro do vídeo e projetos futuros.





O SÃO GONÇALO - Como você entrou nesse mundo de youtuber?





BRUNO RODRIGUES - Cara, foi muito por acaso. O primeiro vídeo que fiz foi sobre o Alcântara. Como foi algo sobre um lugar que todos de São Gonçalo conhecem, ele foi muito compartilhado. Quando esse vídeo bateu 100 mil visualizações eu parei e pensei, ou o pessoal gosta muito de Alcântara ou gosta muito de mim. E aí fui seguindo com novos vídeos, seguindo a mesma ideia do primeiro.





OSG - E por qual motivo falou sobre o bairro?





BRUNO - Essa ideia surgiu durante a madrugada. Veio na minha cabeça, em 2012, que ali daria um vídeo legal. Eu moro no Mutondo, que é um 'filhotinho' de Alcântara. Passei minha vida toda indo ao bairro, caminhando pelas ruas e vendo tudo que descrevo no vídeo. Não tem nenhuma invenção no que eu falo, por isso as pessoas se identificam.





OSG - Depois de um ano de lançar o primeiro vídeo, você tem 3 mil seguidores no YouTube, mais de 15 mil no Facebook. Você esperava tudo isso?





BRUNO - Eu acho que é bem mais do que eu esperava. Quando as pessoas me encontram e falam que viram meus vídeos, que viram minhas paródias, eu fico feliz. Gosto muito de fazer parte da vida das pessoas. Hoje é preciso que se viva com mais felicidade e sinto que consigo passar isso pela tela.





OSG - Você é de São Gonçalo, mora no município e fala sobre a cidade. Esse é o foco? Você vai continuar falando sobre a região?





BRUNO - A ideia é essa sim. Foi sobre o que comecei abordando e não pretendo mudar agora. Porém quero falar mais sobre coisas minhas, sobre assuntos do dia-a-dia, relacionamento, comportamento. É algo que as pessoas se identificam e eu gosto de falar.





OSG - Você se dedica totalmente ao trabalho de youtuber ou tem outra atividade para sobreviver?





BRUNO - Atualmente eu estou investindo nas carreiras de youtuber e vlogger. Com o reconhecimento sobre os meus vídeos, acabam aparecendo empresas solicitando trabalho, normalmente sobre publicidade, e isso torna a coisa um pouco rentável. Tento colocar meu humor nestes vídeos institucionais.





OSG - Você tem algum ídolo na profissão?





BRUNO - No início, quando tudo começou, gostava bastante de ver os vídeos do Felipe Neto, que era praticamente o único que fazia algo do tipo. Atualmente, já observo mais gente, como Winderson Nunes, Cocielo do 'Canal Canalha', entre outros. Mas tento nunca copiar ninguém, sendo sempre original.





OSG - Já tem novos projetos de vídeos?