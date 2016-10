Castello Branco fica sem energia, água e aulas durante toda semana

20/10/2016 às 19:46h Enviado por: Rennan Rebello

Estudantes estão sem aulas desde a última segunda-feira Foto: Alex Ramos

Por Thiago Soares





Alunos do Colégio Municipal Presidente Castello Branco, no Boassu, em São Gonçalo, ficaram quatro dias sem aula por falha em disjuntor geral da unidade. Até a troca do equipamento, que ocorreu ontem, a escola ficou sem energia. O pai de um aluno, identificado apenas por Marco Aurélio, lamentou a falta de estrutura e criticou o tempo sem aulas. “Desde segunda-feira estou levando o meu filho até a escola e bato de cara na porta. Já me falaram desse disjuntor, mas não é certo tanto tempo para acertar algo que parece tão simples”, disse, sem revelar a identidade do filho.







No turno da tarde, um aluno recebeu a informação que as aulas seriam realizadas normalmente. “Fiquei sabendo que hoje (ontem), as aulas retornam. Estamos, desde segunda, batendo na porta. Espero que agora tudo fique normalizado”, contou o estudante, sem se identificar.







Na escola, uma funcionária confirmou o problema e informou que o equipamento danificado foi trocado. De acordo com ela, as aulas seriam retomadas, ainda ontem, para testar o novo disjuntor. Por conta da falta de energia e do não funcionamento das bombas, a unidade ficou também sem água. Com o restabelecimento da energia, o problema deverá ser solucionado.





A assessoria de imprensa da Prefeitura de São Gonçalo informou que o disjuntor foi trocado, mas faltou água ontem e as aulas foram retomadas na parte da tarde.