Trânsito será alterado no Mutondo a partir desta sexta

20/10/2016 às 14:20h Enviado por: Rennan Rebello

Com o objetivo de evitar transtornos aos motoristas e à população, a secretaria Municipal de Transportes, em virtude do aniversário do supermercado Guanabara, realiza interdições na Avenida Jornalista Roberto Marinho (antiga Avenida Maricá), no bairro Mutondo, e arredores, a partir desta sexta-feira (21). Guardas municipais e fiscais de trânsito estarão orientando motoristas no local.







Motoristas e pedestres devem estar atentos às alterações que terão início às 6h e seguirão até o dia 30 de novembro. Serão interditadas a Avenida Jornalista Roberto Marinho, no trecho compreendido entre a Avenida José Mendonça de Campos e a Rua dos Aliados, no sentido Galo Branco – Pedro Alcântara e Colubandê-Galo Branco. Em virtude dessas interdições será adotado o sistema de sentido único nas vias: Avenida José Mendonça de Campos, no trecho entre a Avenida Jornalista Roberto Marinho e a Estrada dos Menezes, sentido Mutondo-Colubandê; Estrada dos Menezes I e Rua dos Aliados, sentido Colubandê-Pedro Alcântara, onde ficará proibido o estacionamento de veículos.





Para dar mais fluidez ao trânsito a secretaria também irá alterar a divisão dos fluxos opostos nestas vias. No sentido Pedro Alcântara – Rocha, serão três faixas divididas entre circulação e acesso ao estacionamento do supermercado e no sentido Rocha – Pedro Alcântara haverá apenas uma faixa de circulação.