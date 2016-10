Atenção motorista: aplicação de multas por farol desligado volta a valer

20/10/2016 às 11:43h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Leonardo Ferraz

Um ofício publicado pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) liberou a aplicação de multas para motoristas que trafegarem com o farol desligado nas estradas onde a sinalização for clara sobre o assunto.

No começo de setembro, a Justiça suspendeu a cobrança, argumentando que, muitas vezes, os motoristas confundiam as rodovias com ruas e avenidas que compõe a malha urbana. As multas anteriores a suspensão não foram anuladas.



O Denatran não emitiu regras específicas sobre a sinalização que deverá ser aplicada.