Já ouviu falar em Canicross?

William foi campeão em duas etapas e ficou em terceiro em uma outra com a SRD Black, de apenas 12 quilos Foto: Arquivo Pessoal

Lá em 2010, William Oliveira, professor de educação física, começou a correr com seus cachorros Bill, Meg, Snoopy, Black e Luttrell. Mal sabia ele que, anos depois, a prática ia ficar séria e virar esporte.

William conheceu o Canicross através de uma amiga e em 2012 começou a praticar a modalidade. Idealizador e organizador de uma competição Trail Run, em Saquarema, na Região dos Lagos, William colocou, naquele mesmo ano, o Canicross na grade da competição. O sucesso foi tanto que ele passou a elaborar eventos exclusivos para o esporte. “Hoje, a Canicross Brasil, como evento, já está em dois estados, Rio de Janeiro e São Paulo, e ano que vem estamos indo para o terceiro, Minas Gerais”, conta o professor.



O Canicross, esporte de corrida com cães em terreno rústico, surgiu no Reino Unido como uma forma de treinamento para cães de trenó. Muito mais do que competições em busca de vitórias, a parceria entre homem e cão traz muita harmonia e diversão. Funciona assim: uma corda elástica une o cinto do condutor ao colete de tração no cachorro. Nessas provas até crianças podem participar, desde que tenham mais de 7 anos de idade e corram distâncias curtas.



E o esporte é democrático! Diferente de outras modalidades entre humanos e seus melhores amigos, no Canicross são permitidos cães de todas as raças, incluindo os Sem Raça Definida (SRD), conhecidos como vira-latas. “As melhores raças para se praticar Canicross são as dos cães de caça, como o Branco Alemão, o Border Collie e o Labrador. Mas, assim como nós, eles precisam treinar para encaram o desafio de correr em uma prova”, explica William, que foi campeão em duas etapas e ficou em terceiro em uma outra, correndo com a Black, uma SRD de pequeno porte, com apenas 12 quilos.



Para quem quiser começar a praticar o Canicross, aí vão algumas dicas:



1. Antes de tudo, leve seu bichinho no veterinário e explique que quer iniciar os treinamentos. Uma bateria de exames será feita para saber se está tudo certinho. E isso é imprescindível!;



2. Comece treinando pequenas distâncias e respeite o ritmo do seu cão. Nossos amigos peludos fazem de tudo para nos agradar e até mesmo um esforço além da conta. Então vá com calma e em breve ele irá te acompanhar em distâncias mais longas, ganhando condicionamento físico;



3. Não é aconselhado colocar roupa no cão mesmo se estiver frio, nem mesmo sapatinhos. Lembre-se que perdemos calor para o meio, principalmente pelas extremidades do corpo, e com o cão não é diferente;



4. Na hora de treinar, se a temperatura do ambiente estiver ultrapassando os 25°C, leve um reservatório de água para molhar o cão. A temperatura do chão também deve ser checada;



5. Cães de raças com o focinho curto, como Pug, Bulldog e Boxer, têm dificuldades respiratórias, aumentando as chances de superaquecer o animal;



6. Durante as atividades, o condutor deve estar sempre atento as mudanças no animal. Deve verificar se ele está correndo normalmente ou se sua língua está cianótica (roxa). Se o cão se deitar, espere um pouco e deixe ele descansar. É sempre importante ter em mãos um telefone para socorro, resgate e atendimento ao cão para situações de emergência;



7. Após as atividades, o cão deve beber água e um biscoitinho é super bem vindo para retornar à glicemia normal. Grande quantidade de alimento deve ser evitada;



8. O comportamento do animal deve ser observado. Normalmente, os cães deitam de barriga para baixo, com a cabeça erguida e a língua para fora. Depois abaixam a cabeça com a língua para dentro da boca e, por último, deitam de lado. Isso faz parte de uma recuperação normal pós-exercício. Se o cachorro se deitar de lado com a língua para fora imediatamente, significa que ele precisa de mais observação e que passou do limite do seu condicionamento físico. Molhá-lo para que retome sua temperatura normal também é indicado.





