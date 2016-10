SG tem risco médio de infestação de Aedes

20/10/2016 às 09:57h Enviado por: Leticia Lopes

O último Levantamento do Índice Rápido de Infestação do Mosquito Aedes aegypti (LIRAa) deste ano aponta que o município de São Gonçalo obteve o resultado de 1,5% de infestação de larvas do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A pesquisa foi realizada pelos agentes de endemias da Vigilância Ambiental na primeira semana de outubro e o balanço aponta quadro de médio risco, que é considerada até 3.9% de infestação.

“Somente a partir de 4% é considerado alto risco de infestação. No momento, a situação está controlada no município, mas é importante que toda população continue inspecionando suas residências semanalmente a procura de focos”, explica o coordenador de Vetores, Ademar de Matos. O objetivo do LIRAa é identificar as áreas com maior ocorrência de focos do mosquito para intensificar as ações.