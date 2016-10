Procon descarta produtos em SG

20/10/2016 às 11:30h Enviado por: Leticia Lopes

O Procon Estadual realizou, ontem, a nova ação da Operação Zizinho, em São Gonçalo. Os fiscais vistoriaram dois mercados, que foram autuados. Mais de três toneladas de produtos foram descartadas.

No Extra da Rua Dr. Feliciano Sodré, 183, no Centro, os fiscais inutilizaram três toneladas e 504kg de margarina que estavam guardadas a 31,5° C, fora das especificações do fabricante, que recomenda armazenamento entre 2° C e 16° C. Entre produtos vencidos, havia 3kg de calda para pudim, 1kg de amendoim torrado e 10 garrafas de 600ml de cerveja. Além do estabelecimento não possuir o certificado do Corpo de Bombeiros, havia registros no Livro de Reclamações que não foram enviados ao Procon.

No Extra da Avenida Presidente Kennedy, 429, também no Centro, entre os produtos vencidos estavam quatro garrafas de 600ml e 12 latas de 350ml de cerveja. Não havia cartaz informando a proibição de venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos e os fiscais constataram um cartaz de oferta com a fonte de texto das parcelas do preço a prazo maior que a fonte do preço à vista. Havia também no local alimentos expostos com manipulação direta pelo consumidor: 55kg de corvina e 19kg e 500g de carré.