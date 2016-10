Poste está com estrutura abalada e ameaça cair em rua do J. Catarina

20/10/2016 às 11:25h Enviado por: Leticia Lopes

Na Avenida Santa Catarina, um "orelhão" foi amarrado ao poste Foto: Leonardo Ferraz Comerciantes temem que o poste caia a qualquer momento Foto: Leonardo Ferraz

Por Thiago Soares

Um poste, de responsabilidade da Ampla, está ameaçando tombar na Avenida Albino Imparato, no Jardim Catarina, em São Gonçalo. A causa teria sido uma colisão há 20 dias. No mesmo bairro, um telefone público, popularmente conhecido como orelhão, foi amarrado a outro poste para não cair no chão. Segundo moradores, há cerca de três semanas, um veículo Toyota Corolla bateu no poste e danificou a estrutura. No dia seguinte, funcionários da Ampla foram até o local e puseram uma escora no poste, alegando que havia uma manilha na base.

“Eles vieram, colocaram a escora e disseram que voltariam em dois dias para trocar o poste. Eles alegaram que tem uma manilha embaixo e que deveriam voltar com outro maquinário”, contou a comerciante Meg Ribeiro, de 33 anos.

Na tarde da última terça-feira, a tragédia anunciada quase se realizou. Por conta de uma forte rajada de vento, o poste balançou e quase desabou. “Acho que o que está segurando ele é a fiação. Isso está muito perigoso, não sei se ele aguenta outra ventania”, disse, preocupada, uma outra comerciante, Élida dos Santos, 26.

Orelhão – Poucas ruas depois, na Avenida Santa Catarina, um orelhão teve de ser amarrado a um poste para não tombar. “Um morador que tomou essa atitude para isso não ficar jogado no chão”, disse um homem, que preferiu manter seu anonimato.

A assessoria de imprensa da Ampla informou que a substituição do poste já está programada e será efetuada ainda esta semana. A assessoria de imprensa da Oi também foi procurada, mas não deu retorno até o fechamento desta edição. (Thiago Soares)