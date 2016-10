Piscinão está abandonado

20/10/2016 às 11:20h Enviado por: Leticia Lopes

Piscinão de São Gonçalo, que está desativado, não tem previsão de reabertura para o verão Foto: Leonardo Ferraz Piscinão de São Gonçalo, que está desativado, não tem previsão de reabertura para o verão Foto: Leonardo Ferraz

Por Thiago Soares

Com a volta das altas temperaturas e a chegada do verão, nada melhor do que se refrescar na praia, na piscina ou até em algum parque público. No entanto, para a população gonçalense, isso não é mais possível por conta da desativação e do abandono do Parque Ambiental da Praia das Pedrinhas, o Piscinão de São Gonçalo, que era a principal área de lazer aquática da cidade.

Administrado pela Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, o parque está fechado. Para o ex-frequentador do local, Élcio de Araújo, de 47 anos, se o lugar estivesse aberto e funcionando, se tornaria um sucesso nestes tempos de forte calor. “Com toda certeza, isso ficaria lotado todo final de semana, como ficava antes. Era a única opção para a população de São Gonçalo se refrescar”, lamentou. Atualmente, as únicas pessoas que frequentam o parque são alguns jovens que treinam handebol de praia e um vigia. Moradora de Itaboraí, Miriam Hipólito Cardoso, de 52 anos, mãe de um dos jogadores, lamentou o desperdício do dinheiro usado no lugar e pediu a reativação do parque. “Isso é uma vergonha. Olha o tamanho do espaço que temos aqui e que está abandonado. Foram gastos milhões de reais, não pode ficar neste estado. E não é só a falta de água no piscinão, os banheiros estão sucateados, os quiosques não funcionam. Falta tudo”, disse a auxiliar de escritório. A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer informou que não há previsão de reabertura e que o espaço deve ser entregue à Prefeitura de São Gonçalo.