Audiência com os consumidores

19/10/2016 às 11:35h Enviado por: Leticia Lopes

Em reunião aberta ao público, o Conselho de Consumidores da Ampla realiza, hoje, a III Audiência Pública de consumidores de energia elétrica da área de concessão da Ampla. A audiência ocorre no auditório do edifício sede da Ampla, na Praça Leoni Ramos, 1, térreo, São Domingos, Niterói, das 13h às 17h.



A Audiência Pública será aberta à sociedade, podendo participar qualquer pessoa. O público alvo do evento são os consumidores da Ampla, além dos poderes públicos constituídos e as entidades da sociedade civil organizada dos municípios.

De acordo como presidente do Conselho de Consumidores da Ampla, Manoel Neto, a Audiência Pública tem como objetivo colher subsídios, informações, sugestões, críticas e propostas também para o aprimoramento da atuação do Conselho de Consumidores.

Os consumidores podem garantir a manifestação oral ou escrita, mediante prévia inscrição, por meio do e-mail conselho.consumidores@ampla ou no local do evento. Cada participante terá três minutos para sua explanação acerca do tema escolhido.